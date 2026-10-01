Arbeitsmarkt

Ausländische Fachkräfte sollen schneller in den Job kommen

Im Oktober übernimmt eine zentrale Stelle in Hessen die Anträge für beschleunigte Fachkräfteverfahren. Wie das neue Angebot den Unternehmen bei der Besetzung freier Stellen helfen soll.

Der Fachkräftemangel ist in vielen hessischen Betrieben täglich spürbar, etwa in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Fachkräftemangel ist in vielen hessischen Betrieben täglich spürbar, etwa in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Damit hessische Firmen ausländische Fachkräfte schneller einsetzen können, bündelt das Land ab Oktober das Verfahren. Von diesem Monat an nimmt die Zentrale Stelle für Fachkräfteeinwanderung Hessen (ZFEH) beim Regierungspräsidium Darmstadt die Anträge für beschleunigte Fachkräfteverfahren entgegen. Das soll Unternehmen und ihren künftigen Arbeitnehmern aus Drittstaaten helfen, die Formalitäten der Einreise zu beschleunigen. 

Hessische Unternehmen erhielten einen spezialisierten Ansprechpartner, der das beschleunigte Fachkräfteverfahren aus einer Hand steuere, teilte Innenminister Roman Poseck (CDU) mit. Arbeitsministerin Heike Hofmann (SPD) erklärte: «Wer zu uns kommt, um hier zu arbeiten, bringt Erfahrungen, Ideen und neue Perspektiven mit. Deshalb ist es richtig, dass wir den Weg in den hessischen Arbeitsmarkt einfacher und berechenbarer machen.» 

Zentrale Stelle bis Ende 2026 für ganz Hessen zuständig 

Der Fachkräftemangel sei in vielen hessischen Betrieben täglich spürbar, in Kliniken und Pflegeeinrichtungen ebenso wie in der Logistik, in Ingenieurbüros und in IT-Unternehmen, hieß es in der Mitteilung. Entsprechend stark wachse die Nachfrage nach dem beschleunigten Fachkräfteverfahren. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bislang sind in Hessen 31 kommunale Ausländerbehörden für das beschleunigte Fachkräfteverfahren zuständig, je nachdem, wo ein Unternehmen seine Betriebsstätte hat. Die neue ZFEH ergänze die bestehenden Strukturen. Sie nimmt zunächst Verfahren für Firmen aus Frankfurt entgegen, bis Ende des Jahres dann für ganz Hessen. 

Die Dauer der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse bleibt vom beschleunigten Fachkräfteverfahren unberührt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neue «Überholspur» für ausländische Fachkräfte
Arbeitsmarkt

Neue «Überholspur» für ausländische Fachkräfte

Viele Unternehmen suchen händeringend Mitarbeiter. Wie bekommt Hessen mehr Fachkräfte aus dem Ausland? Eine Ministerin und ein Minister erläutern neue Wege.

20.04.2026

Hessen plant «Überholspur» für ausländische Fachkräfte
Arbeitsmarkt

Hessen plant «Überholspur» für ausländische Fachkräfte

Das Land will mit einer neuen Stelle die Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland vereinfachen und beschleunigen. Was soll das bringen?

20.04.2026

Firmen wollen raschere Anerkennung ausländischer Fachkräfte
Personalmangel

Firmen wollen raschere Anerkennung ausländischer Fachkräfte

Viele Unternehmen suchen händeringend Mitarbeiter. Wie bekommt Hessen mehr Fachkräfte aus dem Ausland? Die Unternehmerverbände haben für Ausländerbehörden ein paar Ideen.

28.04.2025

Agentur für ausländische Fachkräfte nimmt Arbeit auf
Personalmangel

Agentur für ausländische Fachkräfte nimmt Arbeit auf

Die Wirtschaft setzt auf ausländische Fachkräfte, um die Lücken bei den fehlenden Arbeitskräften zu schließen. Eine Agentur soll nun helfen, diese Kräfte schneller in den Arbeitsmarkt zu bringen.

01.04.2025

Arbeitsmarkt

Gentges: Stelle zur Beschleunigung von Fachkräfteverfahren

Die Verfahren für Betriebe sind langwierig, wenn Arbeitskräfte aus dem Ausland in den Südwesten geholt werden sollen. Eine zentrale Stelle für die Bearbeitung der Verfahren soll nach Plänen der Migrationsministerin Abhilfe schaffen.

23.06.2023