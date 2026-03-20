Tierische Autobahn

Ausreißer auf Autobahn - Polizei fängt entlaufenen Pfau ein

Die Polizei jagt auf der Autobahn einem entlaufenen Tier hinterher. Dieses entpuppt sich als Pfau. Was der exotische Ausreißer erlebt und wie sein Abenteuer endet.

Der Pfau hatte bereits am Donnerstagnachmittag rund zwei Kilometer entfernt für mehrere Verkehrsmeldungen gesorgt. Foto: Daniel Karmann/dpa
Der Pfau hatte bereits am Donnerstagnachmittag rund zwei Kilometer entfernt für mehrere Verkehrsmeldungen gesorgt.

Kassel (dpa/lhe) - Ein ausgebüxter Pfau hat auf der Autobahn 44 bei Volkmarsen in Nordhessen für Aufregung gesorgt. Nach Angaben der Polizei meldete gegen 9.00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer über den Notruf zunächst einen Vogelstrauß auf dem rechten Fahrstreifen. Vor Ort stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal fest, dass es sich um einen Pfau handelte, der sich inzwischen neben der Autobahn aufhielt. Der Besitzer konnte ihn schließlich einfangen.

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Wie das Polizeipräsidium weiter mitteilte, hatte das Tier bereits am Donnerstagnachmittag rund zwei Kilometer entfernt für mehrere Verkehrsmeldungen gesorgt. Als die Beamten näher kamen, flüchtete der Pfau in einen Wald und verschwand.

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