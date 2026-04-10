Wer läuft denn da?

Tierischer Polizeieinsatz - Pfau auf der Straße

Autofahrer in Lahr dürften nicht schlecht gestaunt haben, als am Morgen plötzlich ein Pfau vor ihnen über die Straße stolzierte. Die Polizei konnte das Tier einfangen - nun ist klar, woher es kam.

Ein Pfau stolzierte in Lahr vor Autofahrern über die Straße. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Ein Pfau stolzierte in Lahr vor Autofahrern über die Straße. (Symbolbild)

Lahr (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Lahr (Ortenaukreis) einen Pfau von einer Straße zurück in den Stadtpark geleiten müssen. Zeugen hatten die Einsatzkräfte informiert, dass sich das Tier auf der Fahrbahn befindet, wie die Beamten mitteilten. Der Pfau war aus dem nahegelegenen Stadtpark ausgebüxt. 

Die Polizeibeamten stoppten kurz den Verkehr und begleiteten den Pfau von der Straße zurück in Richtung Park, wie ein Sprecher berichtete. Das Tier wurde bei der Aktion nicht verletzt.

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