Ausstellung mit Fotokunst von Bryan Adams eröffnet

Wetzlar (dpa) - Berühmter Musiker und leidenschaftlicher Fotograf - Bryan Adams vereint beides in einer Person. In Wetzlar wurde am Dienstagabend eine Ausstellung mit Fotografien des 64-jährigen Kanadiers in seinem Beisein eröffnet. Die Schau in der Leica-Welt in Wetzlar mit dem Titel «Exposed» zeigt nach Angaben eines Unternehmenssprechers 86 Arbeiten aus vier Serien und eine Video-Installation und gibt einen Einblick in Adams' fotografisches Schaffen. Zu sehen sind auch Werke, die erstmals in Deutschland präsentiert werden.