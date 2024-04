Ausweisungen wegen Schwarzarbeit in Gaststätten und Bordell

Gießen (dpa/lhe) - Drei Küchenhilfen sind bei Kontrollen möglicher Schwarzarbeit festgenommen und zwischenzeitlich ausgewiesen worden. Mitarbeiter der Finanzkontrolle hatten in der vergangenen Woche Restaurants und ein Bordell im Bezirk Gießen unter die Lupe genommen, wie das Hauptzollamt Gießen am Freitag mitteilte. Dabei stießen sie in einem Lokal auf zwei Aushilfen, die lediglich einen abgelaufenen polnischen Aufenthaltstitel vorweisen konnten. Auch in einem weiteren Lokal trafen sie auf einen Mitarbeiter, der keine Papiere vorlegen konnte, die ihm die Arbeit gestatteten. Er wurde zusätzlich zu seiner Ausweisung mit einer Wiedereinreisesperre von zwei Jahren und sechs Monaten belegt.