Mehrere Verhaftungen nach Zoll-Razzia wegen Schwarzarbeit

Heilbronn (dpa/lsw) - Zollbeamte sind am vergangenen Donnerstag in mehreren Bundesländern gegen organisierte Schwarzarbeit vorgegangen. Sechs Tatverdächtige wurden wegen bereits bestehender Haftbefehle verhaftet, wie das Hauptzollamt Heilbronn mitteilte. Zudem wurden neun Menschen angetroffen, die nicht im Besitz einer Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis in Deutschland waren. Vier von ihnen hatten demnach gefälschte EU-Identitätskarten bei sich, eine Person wurde vorläufig festgenommen.