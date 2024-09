Hunderte Beamte durchsuchen Gebäude wegen Schwarzarbeit

Kiel (dpa) - Rund 300 Beamte von Zoll und Polizei haben am Dienstag in fünf Bundesländern 24 Wohnungen, Geschäftsräume und Lagerhallen durchsucht. Die Maßnahme stehe in Verbindung mit Ermittlungen gegen acht Beschuldigte wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit, teilte das Hauptzollamt Kiel mit. Ihnen wird die Beschäftigung von Arbeitskräften aus dem Ausland ohne erforderliche Aufenthaltsgenehmigungen oder korrekt angemeldete Sozialversicherung vorgeworfen.