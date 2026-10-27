Auszeichnung für Fußball-Weltmeister Mertesacker

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Weltmeister Per Mertesacker wird auf dem Sportpresseball in Frankfurt am Main als «Sportler mit Herz» ausgezeichnet. «In einer Zeit, in der Egoismus und Erfolg um jeden Preis zu dominieren scheinen, steht Per Mertesacker dafür ein, dass Menschlichkeit und soziales Engagement ein starkes Gegengewicht bilden. Denn seine Stiftung eröffnet über den Fußball Zugang zu Bildung, Integration und persönlicher Entwicklung», begründeten die Veranstalter die Wahl.

Mertesacker gründete vor über 20 Jahren die Per Mertesacker Stiftung. Unter dem Motto «Erst Deutsch, dann Dribbeln» eröffnet sie jungen Menschen neue Perspektiven. Die Stiftung verbindet sportliche Förderung mit Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe. Dazu gehören gemeinsame Mittagessen, individuelle Lernförderung und Sprachunterricht mit anschließendem Fußballtraining. Momentan werden mehr als 150 sozial benachteiligte Kinder an mehreren Standorten in der Region Hannover unterstützt.

Mertesacker Nachfolger von Kristina Vogel

Mertesacker spielte für Hannover 96, Werder Bremen und den FC Arsenal. In London feierte er seine größten Club-Erfolge und leitete später auch die Fußball-Akademie. Mit der Nationalmannschaft, für die er 104 Länderspiele bestritt, triumphierte er bei der WM 2014 in Brasilien. Ab Januar 2027 tritt der 42-Jährige, der viele Jahre im TV ein Experten-Duo mit Christoph Kramer bildete, beim Deutschen Fußball-Bund die Nachfolge von Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport an.

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