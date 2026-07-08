Völler will 2014-Weltmeister beim DFB: «Auch in der Pflicht»

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Sportdirektor Rudi Völler wünscht sich mehrere 2014er-Weltmeister in entscheidender Rolle beim Deutschen Fußball-Bund. «Da gibt es welche, die nach mir oder auch mit mir, Thema werden können», sagte Völler in einer Medienrunde mit «Bild», «Frankfurter Rundschau», der «Funke Mediengruppe», «Kicker» und «Süddeutscher Zeitung» in Frankfurt am Main.

«Da gibt es einige dabei, die das wollen und das wird auch so kommen», sagte der 66-Jährige weiter und forderte: «Die Generation ist auch ein bisschen in der Pflicht, vielleicht mal Verantwortung zu übernehmen.» Namentlich nannte der Weltmeister von 1990 Per Mertesacker, Mats Hummels, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira. «Hoffentlich habe ich niemanden vergessen. Das sind Namen, die kann ich mir alle vorstellen, irgendwann mal beim DFB in irgendeiner Rolle, ob mit mir oder nach mir», befand Völler, der seinen bis 2028 laufenden Vertrag beim DFB erfüllen will.