Auszeit vom Alltag – Burgfestspiele locken mit Vielfalt

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Einen schönen Abend bei bester Unterhaltung – das wollen die Bad Vilbeler Burgfestspiele mit ihrem vielfältigen Programm bieten. Am kommenden Freitag (29. Mai) startet mit der Premiere des Musicals «Jesus Christ Superstar» das Abendprogramm der hessenweit publikumsstärksten Theaterfestspiele. Im vergangenen Jahr kamen 114.000 Zuschauer, und für diese Saison habe man bereits rund 80.000 Tickets verkauft, sagt Intendant Claus-Günther Kunzmann – das seien noch einmal spürbar mehr Karten als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Das Abendprogramm

Zwei Musicals und zwei Komödien prägen das Abendprogramm in dieser Saison:

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Die Rockoper «Jesus Christ Superstar» erzählt die letzten Tage im Leben Jesu und thematisiert in packenden Bildern und mit mitreißender Musik Liebe, Verrat und Hoffnung.

Auch mit «Wie im Himmel» (Premiere am 3. Juli) können die Zuschauer ein Musical erleben, das durch Poesie, Emotionen und einen ganz besonderen Chor geprägt ist: Rund 400 Menschen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet hatten sich nach einem Aufruf als Laiensänger dafür beworben – einige von ihnen steuern nun ihre Stimmen zu den Vorstellungen bei.

Die Komödie «Die Feuerzangenbowle» (Premiere am 5. Juni) nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in die Kindheit und die Schulzeit.

Abgerundet wird das Programm durch «Ein Sommernachtstraum» (Premiere 12. Juni), William Shakespeares berühmte Komödie um die Irrungen und Wirrungen zweier Liebespaare im Zauberwald.

Hinzu kommen zahlreiche Vorstellungen im Theaterkeller und Gastspiele.

Angebote für Kinder und Familien

Zu den Zielgruppen der Burgfestspiele gehören auch Schulen und Kitas, Jugendliche und Familien. Bereits gestartet sind die Kinder-Vorstellungen mit den Schauspielen «Die kleine Hexe» und «Rico, Oskar und die Tieferschatten» sowie das Musical «Alice im Wunderland». Speziell an das jüngere Publikum richtet sich das Schauspiel «Farm der Tiere» (Premiere 31. Mai), das auf George Orwells Parabel über Macht, Manipulation und Verrat basiert.

Rund um die Bühne

Die Burgfestspiele seien aber mehr als Theater- und Musical-Erlebnis, sagt Kunzmann. Gesellig sein, zusammen Zeit verbringen – dafür erwarte die Besucher «ein ganzes Abendpaket» mit Gastronomie und Aufenthaltsqualität. Bis zu 48 Stunden vor der gewünschten Vorstellung lassen sich online Tische rund um die Burg reservieren – viele Besucher machten davon rege Gebrauch und verbänden ein gemeinsames Abendessen mit dem Theaterbesuch. Gerade in weltpolitischen Krisenzeiten könne man so für eine angenehme Ablenkung vom Alltag sorgen.

Die Tickets

Während die Premieren-Vorstellungen so gut wie ausverkauft seien, gebe es für andere Vorstellungen noch gute Chancen auf Tickets, sagt Kunzmann. Rund 25.000 Karten allein für die bis in den September reichenden Abendveranstaltungen sind noch im Angebot – gebucht werden können sie telefonisch oder über das Kartenbüro, das bei allen Fragen rund um die Tickets zu den Vorstellungen beratend zur Seite steht. Wer einen Besuch der Kindervorstellungen mit seinem Nachwuchs plant, könnte vor allem während der hessischen Sommerferien in Sachen Tickets fündig werden. Gerade an heißen Tagen lasse sich der Festspiel-Besuch dann noch mit einem Abstecher zum nahen Wasserspielplatz verbinden.

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