Bad Hersfelder Festspiele: Besetzung für Musical steht

«Arne Stephan ist nicht nur ein hervorragender Musical-Darsteller, sondern hat große Erfahrung als Schauspieler auf der Bühne und vor der Kamera, was man ihm beim Vorsprechen sofort anmerkte», erklärte Hinkel. Anders als in dem Film-Klassiker mit Michael Douglas als berüchtigter Star-Choreograf werde in der Musical-Fassung auch zu sehen sein, dass Zach früher einmal als Tänzer aufgetreten ist, erläuterte er.

Arne Stephan übernahm zuletzt in der Uraufführung «Der Diamantenherzog» am Staatstheater Braunschweig mit den Echopreisträgern «Jazzkantine» die Titelrolle. Einem breiten Publikum ist der 41-Jährige auch aus TV-Formaten wie «In aller Freundschaft», «Familie Dr. Kleist» und «Tierärztin Dr. Mertens» bekannt.

Anna Loos spielt bei den traditionsreichen Bad Hersfelder Festspielen die Jenny in Brechts «Dreigroschenoper». Auch viele andere bekannte Schauspieler werden in der Stiftsruine auftreten.

Anna Loos spielt bei den traditionsreichen Bad Hersfelder Festspielen die Jenny in Brechts «Dreigroschenoper». Auch viele andere bekannte Schauspieler werden in der Stiftsruine auftreten.

«A Chorus Line» wird am 22. Juni in der Stiftsruine Premiere feiern. Die Bad Hersfelder Festspiele sind das erste Theater im deutschsprachigen Raum, welches das Musical in einer eigenständigen Inszenierung und Choreografie auf die Bühne bringen darf. Bisher konnten Regie und Tänze nur von der originalen Broadway-Fassung übernommen werden, sodass in Deutschland, Österreich und der Schweiz keine Neuinszenierung zu sehen war. Regie und Choreografie übernimmt Melissa King. Sie ist in Bad Hersfeld keine Unbekannte: Im vergangenen Jahr war sie für Choreografie beziehungsweise Regie der Musicals «Jesus Christ Superstar» und «Das Show Boat» verantwortlich.