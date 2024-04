Viele bekannte Gesichter bei Bad Hersfelder Festspielen

Bad Hersfeld (dpa) - Bei den diesjährigen Bad Hersfelder Festspielen wird das Publikum zahlreiche bekannte Schauspieler auf der Bühne erleben. Anna Loos wird in Bertolt Brechts «Dreigroschenoper», mit der die Spiele am 21. Juni in der mittelalterlichen Stiftsruine eröffnet werden, die Rolle der Jenny spielen. An ihrer Seite stehen Aljoscha Stadelmann (Polizeichef «Tiger Brown») und Simon Zigah («Mackie Messer»).