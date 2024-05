Probenbeginn für «Dreigroschenoper»

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Rund sechs Wochen vor Beginn der Bad Hersfelder Festspiele beginnen an diesem Dienstag (11.00 Uhr) offiziell die Proben für die Aufführung der «Dreigroschenoper». Mit dem Bertolt-Brecht-Klassiker werden die Festspiele am 21. Juni eröffnet. Aufgeführt werden bei den diesjährigen Festspielen außerdem eine Neuinszenierung des Broadway-Musicals «A Chorus Line», die Komödie «Der Vorname», das Schauspiel «Wie im Himmel» und für Kinder das Stück «Das kleine Gespenst».

Beim Probenauftakt sollen nach Angaben der Festspielleitung Anna Loos, Aljoscha Stadelmann, Lilo Wanders, Simon Zigah und andere Schauspielerinnen und Schauspieler dabei sein. Loos wird die Rolle der Jenny spielen. An ihrer Seite stehen Stadelmann als Polizeichef «Tiger Brown» und Zigah als «Mackie Messer». Regisseur ist der Österreicher Michael Schachermaier, der unter anderem schon am Wiener Burgtheater, am Saarländischen Staatstheater, am Landestheater Linz, am Theater Freiburg und am Theater Heilbronn inszeniert hat.