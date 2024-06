Schwungvolle Musical- Premiere bei Festspielen

Bad Hersfeld (dpa) - Mit einer Neuinszenierung des erfolgreichen Broadway-Musicals «A Chorus Line» sind die Bad Hersfelder Festspiele fortgesetzt worden. In der schwungvollen und musikalisch wie visuell mitreißenden Fassung gewährte das Ensemble dem Premierenpublikum am Samstagabend einen Blick hinter die Kulissen der Musical-Szene - und in die Hoffnungen, Träume und Ängste von Darstellerinnen und Darstellern. Regie führt Melissa King.

Die Geschichte um die Auswahl von Tänzern für eine Show gehört zu den bekanntesten Broadway-Musicals. Es wurde 1985 mit Hollywood-Star Michael Douglas in der Rolle des Regisseurs Zach verfilmt. Bei der Inszenierung in der osthessischen Festspielstadt übernimmt Arne Stephan die Rolle. Der 41-Jährige ist auch aus TV-Serien wie «In aller Freundschaft», «Familie Dr. Kleist» und «Tierärztin Dr. Mertens» bekannt.

Mit mehr als 90 000 Besucherinnen und Besuchern im vergangenen Jahr gehören die Festspiele in der osthessischen Stadt zu den größten und traditionsreichsten in Deutschland. Sie enden in diesem Jahr am 18. August. Eröffnet wurden sie am Freitagabend mit der vom Publikum gefeierten Premiere des Bertolt-Brecht-Klassikers «Die Dreigroschenoper». Auch in diesem Bühnenstück spielt Musik eine tragende Rolle.