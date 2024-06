Auto-Abmeldungen in Frankfurt: Deutschlandticket als Prämie

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt belohnt Autofahrerinnen und Autofahrer für ein Jahr lang mit einem Deutschlandticket für die Abmeldung des eigenen Autos. Das teilte Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) am Freitag in Frankfurt mit. «Um den Umstieg vom privaten Pkw auf die umweltfreundlichen Verkehrsmittel zu erleichtern, belohnt die Stadt Frankfurt am Main ab sofort alle, die ihr Auto abmelden», sagte Siefert.