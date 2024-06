Frankfurt stellt Umweltprämie für Umstieg auf ÖPNV vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Frankfurter Verkehrsdezernat stellt heute (12.00 Uhr) eine Umweltprämie für Autofahrerinnen und Autofahrer vor. Ziel sei es, Anreize für den Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu schaffen, sagte eine Sprecherin des Dezernats am Donnerstag. Frankfurt möchte einer Mitteilung zufolge den motorisierten Individualverkehr reduzieren.

Die Stadt Marburg hatte jüngst eine Abmelde-Prämie für Autos eingeführt. Wer dort für ein Jahr seinen Privatwagen abmeldet oder abschafft, bekommt eine Prämie im Wert von 1250 Euro. Mit einem Gutschein können die Menschen in der mittelhessischen Stadt ein Jahr lang Carsharing nutzen, mit Bus und Bahn fahren oder in Geschäften und in der Gastronomie bezahlen.