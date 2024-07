Weiterer Carsharing-Anbieter in Frankfurt am Start

Frankfurt/Main (dpa) - Mit der Firma «Miles» geht in Frankfurt ein weiterer Carsharing-Anbieter an den Start. Die Berliner beginnen mit einer Flotte von 200 Fahrzeugen, die nach dem Free-Flow-System in einem begrenzten Teil des Frankfurter Stadtgebiets an jedem legalen Parkplatz abgestellt werden dürfen. Nach Angaben des Anbieters sind darunter 10 Elektro-Fahrzeuge.