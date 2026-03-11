Justiz

Auto-Attacke auf Kind: War es Rache oder ein Fahrfehler?

Nach einem Streit eskaliert die Situation auf einem Parkplatz: Ein 12-Jähriger wird überfahren. Handelte ein 18-Jähriger aus Rache? Oder war es einfach nur ein Fahrfehler mit dem neuen Auto?

Der 18-Jährige soll den Jungen auf dem Parkplatz angefahren haben - mit Absicht? Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der 18-Jährige soll den Jungen auf dem Parkplatz angefahren haben - mit Absicht?

Niedernhall/Heilbronn (dpa/lsw) - Nach dem Tod eines 12-Jährigen auf einem Supermarkt-Parkplatz deutet sich in Heilbronn ein schwieriger Prozess um die Frage von Schuld und Verantwortung an. Denn während die Staatsanwaltschaft einem 18-Jährigen vorwirft, den Jungen aus Rache überfahren und ermordet zu haben, spricht der Angeklagte von einem Fahrfehler und einem Unfall.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Fahrfehler oder Selbstjustiz?

Der 18-Jährige habe den sechs Jahre jüngeren Jungen nach einem Streit und nach Beleidigungen auf dem Parkplatz mit seinem Auto verfolgt und angefahren, weil er sich zutiefst gekränkt gefühlt habe, hieß es zur Anklageverlesung vor dem Landgericht Heilbronn. Die Mutter des getöteten Kindes verfolgte den Prozessauftakt im Gerichtssaal unter Tränen.

Nach seiner eigenen Darstellung gab der Angeklagte hingegen zu viel Gas, als er nach dem Streit überstürzt den Parkplatz verlassen wollte. «Wie bei einen Kavalierstart» sei das gewesen und ein Fahrfehler, ließ er über seinen Anwalt verlesen. Nie habe er die beiden Jungen auf dem Fahrrad und dem Tretroller anfahren wollen. Er habe sie nicht gesehen, «Ich spürte nur einen Schlag, als wäre ich gegen einen Bordstein gefahren», hieß es in der Einlassung weiter.

«Mittel zur Machtdemonstration»

Der Fall geschah am 11. September vergangenen Jahres in Niedernhall nordöstlich von Heilbronn. Im Streit habe das Kind unter anderem damit gedroht, das Auto des 18-Jährigen zu zerkratzen, sagte die Staatsanwältin vor der Jugendkammer des Landgerichts. Der 18-Jährige sei «von Rache getrieben» worden und habe beschlossen, den 12-Jährigen «als Mittel zur Machtdemonstration massiv abzustrafen».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prozess um Auto-Attacke auf Kind: Von Rache getrieben?
Justiz

Prozess um Auto-Attacke auf Kind: Von Rache getrieben?

Nach einem Streit eskaliert die Situation auf einem Parkplatz: Ein 12-Jähriger wird überfahren. Handelte ein 18-Jähriger absichtlich und aus Rache? Das muss das Gericht jetzt klären.

vor 2 Stunden

Kind auf Parkplatz angefahren: Mordprozess muss Motiv klären
Justiz

Kind auf Parkplatz angefahren: Mordprozess muss Motiv klären

Nach dem Tod eines Zwölfjährigen auf einem Supermarkt-Parkplatz beginnt der Mordprozess. Das Gericht will klären, was an jenem Tag geschah – und vor allem auch, wie es so weit kommen konnte.

11.03.2026

Tödlicher Parkplatz-Streit: Haftbefehl gegen 18-Jährigen
Kriminalität

Tödlicher Parkplatz-Streit: Haftbefehl gegen 18-Jährigen

Ein zwölfjähriger Junge stirbt nach einem Streit auf einem Parkplatz. Was über den Hergang bekannt ist und welche Fragen für die Ermittler noch offen sind.

12.09.2025

Niedernhall nach tödlichem Streit auf Parkplatz schockiert
Kriminalität

Niedernhall nach tödlichem Streit auf Parkplatz schockiert

Ein tödlicher Streit erschüttert Niedernhall: Nach einer Verfolgung mit dem Auto bleibt die kleine Gemeinde fassungslos zurück.

12.09.2025

Tödlicher Parkplatz-Streit: 18-Jähriger hatte Führerschein
Kriminalität

Tödlicher Parkplatz-Streit: 18-Jähriger hatte Führerschein

War es Totschlag oder sogar Mord? Nach dem Tod eines Kindes auf einem Parkplatz prüft die Staatsanwaltschaft die Hintergründe des Vorfalls. Inzwischen gibt es Einzelheiten zum Verdächtigen.

12.09.2025