Verkehr

Auto bei Verfolgungsfahrt in die Höhe katapultiert

Ein betrunkener Fahrer fliegt bei einer Verfolgungsfahrt laut Polizei mit seinem Auto rund 30 Meter durch die Luft. Wie ist es dazu gekommen?

Die Polizei verfolgte den Autofahrer. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei verfolgte den Autofahrer. (Symbolbild)

Weilburg (dpa/lhe) - Ein betrunkener Fahrer ist bei einer Verfolgungsfahrt in Weilburg laut Polizeiangaben mit seinem Auto 30 Meter durch die Luft geflogen. Der 39 Jahre alte Mann sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. 

Der Mann hatte zuvor in der Nacht auf Sonntag beim Vorbeifahren mit seinem Auto ein geparktes Fahrzeug gestreift. Er sei zunächst ausgestiegen, dann aber fortgefahren. Die Polizei wollte ihn kurze Zeit später einer Kontrolle unterziehen. Daraufhin habe der Mann stark beschleunigt und sei zu schnell weitergefahren, hieß es in der Mitteilung. 

Kreisel katapultiert Auto in die Höhe

Während der Flucht habe er mehrere Autos überholt und sei schließlich durch einen Kreisverkehr hindurchgefahren und dabei in die Höhe katapultiert. «Nach einem etwa 30 Meter langen Flug landete das Fahrzeug schließlich wieder auf der Fahrbahn», schrieb die Polizei. 

Bei der Kontrolle habe die Polizei festgestellt, dass er erheblich alkoholisiert gewesen sei. Der Mann müsse sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

