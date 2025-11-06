Bild
Verkehrskontrolle

Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle

Wegen seiner Fahrweise fällt der Mann einer Streife auf. Doch anstatt anzuhalten, gibt er Gas.

Wegen seiner Fahrweise war der Mann den Polizisten aufgefallen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Wegen seiner Fahrweise war der Mann den Polizisten aufgefallen. (Symbolbild)
