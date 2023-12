Auto bleibt auf Bahnübergang stehen - Schnellbremsung

Burgsolms (dpa/lhe) - Einen Schockmoment dürfte ein 51 Jahre alter Autofahrer an einem Bahnübergang in Burgsolms im Lahn-Dill-Kreis erlebt haben. Der Mann habe am Donnerstag einen Bahnübergang befahren, der wegen Bauarbeiten derzeit speziell gesichert sei, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Nach ersten Hinweisen habe er sowohl eine Beschilderung als auch eine Lichtzeichenanlage missachtet. Als sich sein Auto gerade auf dem Bahnübergang befand, schlossen sich die Bahnschranken und der Autofahrer blieb zwischen der Schranke und den Gleisen stehen.