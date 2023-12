Auto brennt in Doppelgarage: Zwei Schwerverletzte

Ehrenberg (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind bei einem Autobrand in einer Garage in Ehrenberg (Landkreis Fulda) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Samstagabend in einer Doppelgarage aus, die an einem Wohnhaus angrenzt. Zuvor soll ein Vater mit seiner Tochter Reparaturarbeiten am Auto ausgeführt haben. Den Angaben zufolge rettete sich zunächst der Vater nach einigen Minuten aus der Garage. Mithilfe eines weiteren Angehörigen wurde auch die 15-jährige Tochter ins Freie gebracht. Der Vater und seine Tochter erlitten schwere Brandverletzungen und Rauchvergiftungen. Auch der Angehörige wurde laut Polizei durch Rauchgase leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die zwei Schwerverletzten mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken.