Feuer

Auto brennt in Parkhaus

Ein Großaufgebot der Bad Homburger Feuerwehr rückt in die Altstadt aus. In einem Parkhaus brennt ein Auto.

Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gefahrstoff in Bad Homburg ausgetreten - Feuerwehr evakuiert
Bad Homburg

Gefahrstoff in Bad Homburg ausgetreten - Feuerwehr evakuiert

Bei einem Transport konnte Gefahrstoff ins Freie gelangen. Mit Leitern holt die Feuerwehr die Mitarbeiter aus dem Gebäude.

16.01.2025

Feuer in Bad Homburger Innenstadt gelöscht
Brände

Feuer in Bad Homburger Innenstadt gelöscht

Ein alter Kinosaal gerät am Dienstag in Brand und sorgt für massive Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen.

18.09.2024

Feuer in Bad Homburger Innenstadt
Brände

Feuer in Bad Homburger Innenstadt

Ein alter Kinosaal gerät in Brand und sorgt für massive Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen.

17.09.2024

Historisches Gebäude brennt in Bad Ems
Großbrand

Historisches Gebäude brennt in Bad Ems

Ein historisches Gebäude fängt Feuer. Mehr als Hundert Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken an, um den Brand zu löschen.

03.07.2024

Feuerwehreinsatz

Auto brennt in Klinikparkhaus: Millionenschaden

14.06.2023