Feuer in Bad Homburger Innenstadt

Bad Homburg (dpa/lhe) - In der Innenstadt von Bad Homburg im Hochtaunuskreises ist ein Haus in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Das Feuer sei gegen 10.30 Uhr in einem alten Kinosaal ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Umliegende Häuser mussten evakuiert werden. Der Kinosaal sei zuletzt nicht mehr genutzt worden. Verletzte gebe es bislang nicht, hieß es von der Polizei. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle.