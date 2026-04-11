Brände

Auto brennt in Tiefgarage – 150 Kinogäste evakuiert

In der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Sindelfingen gerät ein Auto in Brand. Das Feuer sorgt für so starken Rauch, dass die Feuerwehr die Flammen nicht eigenständig löschen kann.

Aufgrund des dichten Rauchs hatte die Feuerwehr Schwierigkeiten, die Flammen zu löschen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Aufgrund des dichten Rauchs hatte die Feuerwehr Schwierigkeiten, die Flammen zu löschen. (Symbolbild)

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein brennendes Auto in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums hat zur Evakuierung von etwa 150 Menschen aus einem Kino in Sindelfingen (Kreis Böblingen) geführt. Aufgrund des starken Rauches habe die Feuerwehr während einer Stunde nicht zum brennenden Fahrzeug vordringen können, teilte die Polizei mit. Die automatische Sprinkleranlage der Tiefgarage habe den Brand jedoch löschen können. 

Zeugen hatten den Angaben zufolge Flammen im Bereich der Fahrertür bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Gleichzeitig habe der Rauchmelder der Tiefgarage Alarm geschlagen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden am betroffenen Auto auf etwa 8.000 Euro. Die Schäden in der Tiefgarage werden auf 10.000 Euro geschätzt. Weitere Autos wurden nicht beschädigt.

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Weshalb das Auto am Freitag brannte, ist bislang nicht bekannt.

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