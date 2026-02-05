Heizstrahler gerät in Brand – Mann schwer verletzt

Böbingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Böbingen im Ostalbkreis ist ein 31 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ging ein Heizstrahler in der Nacht in einer Erdgeschosswohnung nach einem technischen Defekt in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Demnach versuchte der Mann, das brennende Gerät in das Badezimmer zu bringen. Dabei habe er sich schwere Verletzungen zugezogen. Durch das Feuer sind der Keller sowie das Erdgeschoss des Hauses derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wurde auf rund 150.000 Euro geschätzt.