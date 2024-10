LKA-Spezialisten ermitteln nach Brand von Feuerwache

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Nach dem verheerenden Brand in der Feuerwache von Stadtallendorf hat das hessische Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Drei LKA-Spezialisten seien am Morgen vor Ort eingetroffen und nähmen nun die Brandruine in Augenschein, sagte Stadtbrandinspektor Patrick Schulz von der Feuerwehr Stadtallendorf der Deutschen Presse-Agentur. Mit einem Ergebnis der Untersuchungen sei nicht vor kommender Woche zu rechnen.