Nach Brand von Feuerwache: Debatte um Brandmeldeanlage

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Der verheerende Brand am Feuerwehr-Standort in Stadtallendorf facht Überlegungen zur Sicherung von Feuerwehrhäusern an. «Ich glaube, die Geschehnisse werden viele zum Nachdenken und Handeln anregen», sagte Norbert Fischer, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Hessen, der Deutschen Presse-Agentur. «Es wird sicher einen Diskussionsprozess geben», erklärte auch Johannes Heger, Geschäftsführer und Sprecher des Hessischen Städte und Gemeindebundes.