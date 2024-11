Poseck sichert Feuerwehr Stadtallendorf weitere Hilfe zu

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Rund einen Monat nach dem verheerenden Brand in der Feuerwache in Stadtallendorf hat Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) der Stadt weitere Unterstützung zugesichert. «Wir haben eine sehr umfassende Brandschutzförderung und klar ist für uns auch, dass wir da die Anliegen, die aus Stadtallendorf kommen, mit Priorität behandeln werden», sagte der Minister in Stadtallendorf, wo er sich ein Bild von den Schäden machte.