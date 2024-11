Neue Feuerwache Stadtallendorf bekommt Brandmeldeanlage

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Nach dem zweistelligen Millionenschaden durch den Brand in der Feuerwache in Stadtallendorf sollen die Möglichkeiten der Brandbekämpfung künftig verbessert werden. Der Neubau der Feuerwache der mittelhessischen Stadt werde eine Brandmeldeanlage haben, sagte Stadtbrandinspektor Patrick Schulz der Deutschen Presse-Agentur. Er bekomme zu dem Thema auch zahlreiche Anfragen anderer hessischer Feuerwehren. «Das Thema ist in aller Munde», sagte Schulz.