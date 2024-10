Nach Brand in Feuerwache: Solidarität und eine Notlösung

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Eine Woche nach dem millionenschweren Schaden wegen eines Brandes in der Feuerwache im mittelhessischen Stadtallendorf arbeiten die Feuerwehrleute und die Stadt an einer Übergangslösung. «Einsatzfähig ist die Feuerwehr schon seit Mittwochabend wieder», sagte der Stadtbrandinspektor Patrick Schulz. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf und andere Gemeinden hatten der Feuerwehr mit Leihfahrzeugen noch am Tag des Brandes wieder auf die Beine geholfen.