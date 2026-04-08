Auto brennt nach Crash: drei Schwerverletzte

Romrod (dpa/lhe) - Bei einem Vorfahrtsunfall zwischen zwei Autos auf der Bundesstraße 49 im Vogelsbergkreis sind drei Frauen schwer und ein Kleinkind leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag im Kreuzungsbereich der B49 und der K125 zwischen Schellenhausen und Romrod. Dabei sei eines der beteiligten Autos von der Fahrbahn abgekommen und aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen brannte demnach vollständig aus.

Die 31-jährige Fahrerin habe sich vor dem Brand selbst aus dem Auto befreien können, sei aber schwer verletzt worden. Die 55-jährige Fahrerin des zweiten Wagens sei in ihrem Auto eingeklemmt gewesen und habe von Rettungskräften befreit werden müssen. Sie sowie ihre 71-jährige Beifahrerin seien ebenfalls schwer verletzt worden. Ein fünfjähriges Kind im Wagen erlitt leichte Verletzungen.

Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen und zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die B49 und die K125 teilweise gesperrt.