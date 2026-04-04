Auto überschlägt sich – Kind bei Unfall schwer verletzt

Meckenbeuren (dpa/lsw) - Ein zehnjähriges Kind ist bei einem Unfall in Meckenbeuren im Bodenseekreis schwer verletzt worden. Zu dem Crash kam es, als ein Fahranfänger einen anderen Wagen überholte und dabei einen Linksabbieger übersah, wie die Polizei mitteilte.

Der 19 Jahre alte Autofahrer setzte zum Überholen an, als ein 54-Jähriger gerade mit seinem Wagen links abbiegen wollte. Beide Wagen stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen des Linksabbiegers und landete auf dem Dach im Straßengraben.

Zwar blieb der Fahrer des abbiegenden Autos unverletzt, das zehn Jahre alte Kind auf seiner Rückbank zog sich aber schwere Verletzungen zu. Eine 42-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen, auch der 19-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

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