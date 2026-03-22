Unfälle

Auto überschlägt sich auf A5 – Fahrer schwer verletzt

Beim Einfahren auf einen Parkplatz verliert ein Autofahrer auf der A5 die Kontrolle über seinen Wagen. Die Polizei vermutet zu hohe Geschwindigkeit als Ursache für den schweren Unfall.

Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt. (Symbolbild)

Heppenheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 zwischen Heppenheim und Hemsbach ist ein 29-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Passiert sei das Ganze, als der Fahrer auf einen Parkplatz habe einfahren wollen, teilte die Polizei mit.

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Dabei sei er mit dem Wagen, mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Im Anschluss habe sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen, habe einen Baum touchiert und sei schließlich auf dem Dach liegengeblieben. Der 29-Jährige konnte sich nach Angaben der Polizei selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach einer vorläufigen Vollsperrung beider Fahrspuren in Richtung Süden sei die linke Spur für den Verkehr wieder freigegeben worden, teilte die Polizei mit.

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