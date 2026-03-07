Kreis Reutlingen

Auto überschlägt sich mehrfach – Fahrer schwer verletzt

Von der Straße abgekommen, mehrmals überschlagen und gegen einen Anhänger geprallt: Ein missglücktes Überholmanöver endet für einen 44-Jährigen im Krankenhaus.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Autofahrer nach dem Unfall bei Pliezhausen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Autofahrer nach dem Unfall bei Pliezhausen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Pliezhausen (dpa/lsw) - Ein 44-Jähriger hat sich im Kreis Reutlingen mehrmals mit seinem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann hatte Polizeiangaben zufolge bei Pliezhausen in einer Kurve ein Auto überholt und war mit seinem Wagen von der Kreisstraße abgekommen.

Das Auto sei dann in einen Graben gefahren und in ein Feld geschleudert worden. Nach mehreren Überschlägen prallte das Fahrzeug laut Polizei gegen einen Lastwagenanhänger, der auf dem Feld abgestellt war.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien, bevor Rettungskräfte ihn ins Krankenhaus brachten. Laut Polizei ergaben sich Hinweise, dass der 44-Jährige alkoholisiert gewesen sein könnte. Im Wagen des Mannes habe es nach Alkohol gerochen, sagte ein Polizeisprecher. Der 44-Jährige musste deswegen eine Blutprobe abgeben.

03.04.2023