Auto überschlägt sich nach Crash – Fahrer schwer verletzt

Gießen/Niddatal (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß im Wetteraukreis ist ein 27 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei am Abend auf der Landstraße 3188 bei Niddatal zunächst von der Fahrbahn abgekommen und anschließend auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort stieß sein Wagen mit dem Auto einer 39-Jährigen zusammen.

Das Fahrzeug des 27-Jährigen überschlug sich und blieb mehrere Meter entfernt im Wald auf dem Dach liegen. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann eine schwere Kopfverletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.