Blaulichteinsatz

Auto überschlägt sich nach Frontalzusammenstoß - Verletzte

Ein Autofahrer gerät auf einer Straße plötzlich in den Gegenverkehr. Der Aufprall ist derart heftig, dass sich eines der Fahrzeuge überschlägt und der darin sitzende Mann schwer verletzt wird.

Die Einsatzkräfte haben Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Einsatzkräfte haben Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Möckmühl (dpa/lsw) - Durch einen Frontalzusammenstoß hat sich das Auto eines jungen Mannes bei Möckmühl (Kreis Heilbronn) mehrmals überschlagen. Der 25-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Mann sei aus bislang unklaren Gründen in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr geraten. Dort sei sein Fahrzeug mit dem einer 56-Jährigen zusammengestoßen. Anschließend habe sich sein Wagen mehrmals überschlagen und sei auf den Rädern wieder aufgekommen.

Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie und der schwer verletzte Mann wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto gerät in Gegenverkehr – vier Verletzte
Landkreis Lörrach

Auto gerät in Gegenverkehr – vier Verletzte

Zwei Menschen werden bei einem Unfall bei Schopfheim schwer verletzt. Rettungshubschrauber bringen sie ins Krankenhaus.

06.01.2026

Bei Zusammenstoß verletzt: Seniorin gerät in Gegenverkehr
Unfall

Bei Zusammenstoß verletzt: Seniorin gerät in Gegenverkehr

Eine 73-jährige Fahrerin kommt in Stuttgart von der Spur ab. Ihr Wagen kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

13.11.2025

Auto gerät in Gegenverkehr – vier Verletzte
Unfall

Auto gerät in Gegenverkehr – vier Verletzte

Ein Senior kommt mit dem Auto von seiner Fahrspur im Lahn-Dill-Kreis ab. Kurz darauf erleiden er und drei weitere Menschen zum Teil schwere Verletzungen.

09.02.2025

Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte
Fulda

Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte

13.06.2024

Auto gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte
Verkehrsunfall

Auto gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte

22.05.2024