Ostalbkreis

Autofahrer nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei Neresheim ist eine Straße gesperrt, zwei Autos werden abgeschleppt. Was ist passiert?

Einsatz für die Rettungskräfte: Ein Wagen ist auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Einsatz für die Rettungskräfte: Ein Wagen ist auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. (Symbolbild)

Neresheim (dpa/lsw) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos ist ein Mensch schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, soll ein Auto auf einer Landesstraße bei Neresheim (Ostalbkreis) auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens ist demnach durch den Zusammenstoß schwer verletzt worden. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt. Laut dem Sprecher werden die Autos abgeschleppt, die Straße war vorerst gesperrt.

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