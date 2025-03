Zusammenstoß auf B296: 22-Jährige schwer verletzt

Wildberg (dpa/lsw) - Eine 22-Jährige ist im Landkreis Calw mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und beim Zusammenstoß mit einem anderen Wagen schwer verletzt worden. Die junge Frau geriet am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Bundesstraße B296 ab, teilte die Polizei mit. Beim Gegenlenken kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Wagen einer 51-jährigen Frau. Die 22-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt.