Auto prallt frontal gegen Linienbus - zwei Verletzte

Warthausen (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sind in der Nähe von Warthausen bei Biberach an der Riß zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei geriet ein Auto auf dem Weg von Warthausen in den Ortsteil Birkenhard auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen, der Fahrer des Busses wurde leicht verletzt. Seine vier Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.