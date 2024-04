Auto stößt mit Omnibus zusammen

Mittenaar (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus nahe Mittenaar im Lahn-Dill-Kreis ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau war am Montagmorgen mit ihrem Wagen von Bischoffen in Richtung Mittenaar-Offenbach unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich sei sie in einer leichten Rechtskurve mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Linienbus zusammengestoßen. Ihr Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.