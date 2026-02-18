Frontalcrash auf Landesstraße – beide Fahrer schwer verletzt

Seitingen-Oberflacht (dpa/lsw) - Zwei Autos sind auf der Landesstraße 432 bei Seitingen-Oberflacht (Landkreis Tuttlingen) frontal ineinander gestoßen. Die beiden Fahrer seien schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Strecke musste am Morgen in beide Richtungen gesperrt werden. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» berichtet.

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Nach Angaben der Polizei geriet einer der Fahrer mit seinem Auto auf der Strecke nahe einer Abzweigung der Bundesstraße 523 auf die Gegenfahrbahn. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Rettungskräfte brachten die Fahrer in Krankenhäuser. Zur Identität der Beteiligten machte die Polizei zunächst keine Angaben.