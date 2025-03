Frontalcrash bei Überholmanöver - zwei Schwerverletzte

Walheim/Kirchheim am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem frontalen Zusammenprall zweier Autos im Landkreis Ludwigsburg sind die Fahrerin und der Fahrer schwer verletzt worden. Der 26 Jahre alte Mann habe auf der Bundesstraße 27 zwischen Walheim und Kirchheim am Neckar trotz Verbots überholt, teilte die Polizei mit. Dann sei es am Donnerstagnachmittag zum Frontalcrash gekommen.