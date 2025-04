Autos krachen frontal zusammen - fünf Verletzte

Remseck am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos im Landkreis Ludwigsburg sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer sei auf der Landstraße 1100 in Richtung Neckargröningen bei einem Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei mit. Neben dem 25-Jährigen wurden demnach auch seine drei Mitfahrer im Alter von 22 bis 23 und die 21-jährige Fahrerin des anderen Autos verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.