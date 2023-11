Zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash in Südhessen

Riedstadt (dpa) - Bei einem Frontalzusammenstoß im südhessischen Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Unfallverursacher war nach Mitteilung der Polizei ein 19 Jahre alter Mann. Er krachte am Mittwochabend auf der Bundesstraße 44 aus bislang ungeklärter Ursache frontal in ein entgegenkommendes Auto mit einem 37-Jährigen am Steuer. Beide Männer wurden schwer verletzt, Lebensgefahr bestand aber nicht. Der Fahrer eines nachfolgenden Wagens, der nicht mehr ausweichen konnte, erlitt leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft beauftragte zur Ermittlung des Unfallhergangs einen Sachverständigen.