Verkehr

Auto überschlägt sich auf nasser Fahrbahn

Ein Autofahrer erleidet bei einem Unfall auf der Bundesstraße 45 schwere Verletzungen. Er war offenbar zu schnell unterwegs gewesen.

Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 31-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 31-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. (Symbolbild)

Rodgau (dpa/lhe) - Auf nasser Fahrbahn hat sich ein Autofahrer in Südosthessen mit seinem Wagen überschlagen und schwer verletzt. Der 31-Jährige hatte am Donnerstagabend auf der B45 bei Rodgau die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war das in Richtung Hanau fahrende Auto wohl wegen nicht auf die Straßenbedingungen angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf der Straße zum Stehen. Am Fahrzeug und den Leitplanken entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 60.000 Euro.

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