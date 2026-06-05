Auto überschlägt sich auf nasser Fahrbahn

Rodgau (dpa/lhe) - Auf nasser Fahrbahn hat sich ein Autofahrer in Südosthessen mit seinem Wagen überschlagen und schwer verletzt. Der 31-Jährige hatte am Donnerstagabend auf der B45 bei Rodgau die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war das in Richtung Hanau fahrende Auto wohl wegen nicht auf die Straßenbedingungen angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf der Straße zum Stehen. Am Fahrzeug und den Leitplanken entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 60.000 Euro.