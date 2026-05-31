Auf regennasser Straße: Zwei Tote bei frontalem Zusammenstoß

Bruchsal (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf regennasser Straße sind in Bruchsal zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kam ein Auto wegen Aquaplanings während eines Unwetters in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Die Polizei äußerte sich nicht näher zu Details. Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Die Bundesstraße 35 zwischen Bruchsal und dem Stadtteil Heidelsheim wurde nach dem Unfall vollständig gesperrt.

Wie Aquaplaning entsteht

Aquaplaning entsteht, wenn sich bei nasser Fahrbahn ein Wasserfilm zwischen Autoreifen und Straße bildet. Die Reifen können das Wasser nicht mehr schnell genug verdrängen. So verliert das Auto die Bodenhaftung, es beginnt auf dem Wasser zu schwimmen und lässt sich nicht mehr lenken oder bremsen.

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