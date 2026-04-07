Unfälle

Motorradfahrer bei Unfall in Bruchsal schwer verletzt

Beim Überholen streift ein 47 Jahre alter Motorradfahrer ein Auto und stürzt. Das Motorrad ist schrottreif, der Fahrer schwer verletzt.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Bruchsal (dpa/lsw) - Ein 47 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bruchsal schwer verletzt worden. Beim Überholen eines vorausfahrenden Autos habe der Mann wohl das Heck des Wagens gestreift und dann die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei mit. Daraufhin stürzte der 47-Jährige. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

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