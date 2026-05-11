Unfälle

Motorradfahrer bei Zusammenstoß in Kurve schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver in einer Kurve kollidieren ein Auto und ein Motorrad. Ein Mann wird schwer verletzt, ein weiterer stürzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Die Polizei bittet nach dem Unfall um Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei bittet nach dem Unfall um Hinweise von Zeugen. (Symbolbild)

Brachttal (dpa/lhe) - Ein missglücktes mutmaßliches Überholmanöver hat in Brachttal (Main-Kinzig-Kreis) zu einem schweren Unfall geführt. Wie die Polizei mitteilte, hatte nach bisherigen Erkenntnissen ein 69 Jahre alter Autofahrer im Bereich einer Kurve mit seinem Wagen einen vorausfahrenden Fahrradfahrer überholen wollen. Dabei stieß das Auto den Angaben zufolge mit einem entgegenkommenden 50 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. 

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Ein weiterer Motorradfahrer versuchte laut Polizei mit seiner Maschine auszuweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der 37-Jährige erlitt demnach mehrere Schürfwunden. Der 50-Jährige zog sich schwere Verletzungen am Bein zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei sucht Zeugen.

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