Rems-Murr-Kreis

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Ein 36-Jähriger erleidet bei einem Sturz auf einer Straße in Fellbach lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer und bittet Zeugen um Hinweise.

Der Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Der Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz auf einer Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilte.

Bild

Der Mann war demnach am Donnerstag mit seinem Zweirad auf der rechten Spur einer Straße unterwegs. Ein unbekannter Autofahrer fuhr den Angaben zufolge auf der linken Spur. Als er nach rechts wechseln wollte, übersah er laut den Angaben der Polizei den Motorradfahrer. 

Der 36-Jährige musste stark abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Autofahrer hielt den Angaben zufolge aber nicht an. Die Polizei ermittelt zu dem Unfall und sucht Zeugen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorrad-Crash im Rems-Murr-Kreis – Zwei Schwerverletzte
Polizei-Einsatz

Motorrad-Crash im Rems-Murr-Kreis – Zwei Schwerverletzte

Mitten am Tag kracht es auf einer Landstraße: Zwei Biker prallen zusammen, Rettungshubschrauber eilen herbei. Wie konnte es dazu kommen?

06.04.2026

Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß
Rems-Murr-Kreis

Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Der Biker verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Was über den schweren Unfall und die Folgen für einen weiteren Biker bekannt ist.

26.02.2026

Nicht angeleinter Hund hetzt Reh auf Bundesstraße
Tiere

Nicht angeleinter Hund hetzt Reh auf Bundesstraße

Ein Hund jagt ein Reh im Rems-Murr-Kreis auf die Straße – das Wildtier wird so schwer verletzt, dass die Polizei eingreifen muss. Was vorgefallen ist.

18.02.2026

Autofahrer übersieht Motorrad – Fahrer im Krankenhaus
Kreis Böblingen

Autofahrer übersieht Motorrad – Fahrer im Krankenhaus

In Sindelfingen will ein Autofahrer von einem Grundstück auf die Straße fahren. Dabei übersieht er einen Motorradfahrer – mit schweren Folgen.

09.10.2025

Rems-Murr-Kreis

Hochzeitskorso endet wegen Schüssen mit Polizeieinsatz

12.06.2023